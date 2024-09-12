Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: Повітряні сили розповіли про роботу ППО

У ніч на 12 вересня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну. Повітряні Сили зафіксували та супроводжували 69 засобів повітряного нападу противника.

Наразі чотири ворожі дрони все ще перебувають у повітряному просторі України, триває активна бойова робота.

Сили оборони України оперативно відбили атаку, знищивши 44 ударні безпілотники. Ще три дрони повернулися на територію Росії, а чотири безпілотники тимчасово втрачено на території України. Внаслідок бою інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

Зокрема, Чернігівська область зазнала ударів двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області. Окрім цього, ворог випустив дві крилаті ракети Х-22/32 та 64 ударні дрони типу Shahed.

Нічна атака на Україну

У ніч на 12 вересня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе, що спричинило повітряну тривогу в кількох областях. Повітряні сили також попереджали про можливий запуск балістичних ракет.

Масований удар дронами Shahed був націлений на Конотоп, Сумська область, де щонайменше 13 людей отримали поранення. У місті виникли серйозні проблеми з електропостачанням, а подача води здійснюється за графіком.

Росія також спробувала атакувати Київ, проте всі дрони були збиті до того, як досягли столиці. У КМВА повідомили про можливу загрозу удару балістичними ракетами, але по Києву вони не були застосовані.

Крім того, у Хмельницькій області спалахнула пожежа на складі меблевої продукції після російської атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.