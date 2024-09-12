У Хмельницькій області кілька разів за ніч лунали звуки вибухів

У Хмельницькій області кілька разів протягом ночі 12 вересня чули звуки вибухів. Вибухи лунали під час російської атаки ударними БПЛА .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.

В ніч на 12 вересня у Києві та майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною стали дрони росіян.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

У Конотопі Сумської області зафіксовано кілька прильотів, є постраждалі. Ворог завдав ударів по інфраструктурі міста, внаслідок чого в Конотопі зникло світло. Питання з водопостачанням вирішується, запущені генератори. Крім того, росіяни знищили трамвайну колію в місті. Рух трамваїв буде обмежено.

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