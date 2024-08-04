Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів, - ДТЕК

Енергетики компанії ДТЕК цілодобово працюють над тим, щоб усувати наслідки російських обстрілів та забезпечувати українців електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Ситуацію зі світлом вдалося трохи покращити завдяки цілодобовій роботі енергетиків", - йдеться в ньому.

В опублікованому ДТЕК відео показано, як енергетики компанії лагодять енергетичне обладнання, щоб українці були забезпечені електроенергією.

Зазначається, що енергетики всієї України продовжують цілодобово ліквідовувати наслідки обстрілів РФ та готуватись до зими.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.