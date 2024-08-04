ua en ru
Нд, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів, - ДТЕК

Неділя 04 серпня 2024 20:34
UA EN RU
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів, - ДТЕК Фото: енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Енергетики компанії ДТЕК цілодобово працюють над тим, щоб усувати наслідки російських обстрілів та забезпечувати українців електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Ситуацію зі світлом вдалося трохи покращити завдяки цілодобовій роботі енергетиків", - йдеться в ньому.

В опублікованому ДТЕК відео показано, як енергетики компанії лагодять енергетичне обладнання, щоб українці були забезпечені електроенергією.

Зазначається, що енергетики всієї України продовжують цілодобово ліквідовувати наслідки обстрілів РФ та готуватись до зими.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
F-16 вже в Україні. Яке озброєння "засвітили" на українських винищувачах
F-16 вже в Україні. Яке озброєння "засвітили" на українських винищувачах
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку