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"Чорна зима". Українців попередили про ворожі ІПСО щодо ситуації зі світлом

Україна , Четвер 08 серпня 2024 15:39
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"Чорна зима". Українців попередили про ворожі ІПСО щодо ситуації зі світлом Фото: Міненерго попередило про російські ІПСО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропаганда планує інформаційну кампанію "Чорна зима" щодо ситуації зі світлом в Україні. Громадян попередили про ворожі ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

Центр протидії дезінформації попереджає про посилення ІПСО щодо ситуації в енергетичній сфері.

Як зазначається, Росія хоче спровокувати паніку, дискредитувати керівництво країни та сформувати протестні настрої серед українців.

Роспропаганда у рамках інформкампанії "Чорна зима" може поширювати наративи:

  • "катастрофа в енергетичній і комунальній сферах";
  • "змова" влади та великого бізнесу;
  • байдужість до громадян та поширення протестних настроїв.

Міненерго наголошує, що саме дії росіян призвели до погіршення ситуації зі світлом, наразі енергетики роблять все можливі для стабілізації ситуації.

Наразі в Україні триває наймасштабніша в історії ремонтна кампанія в енергетичній галузі. Уряд запровадив низку програм для стимулювання розвитку та розбудови розподіленої генерації, щоб підвищити енергетичну незалежність споживачів та зміцнити стійкість енергетичної системи.

Ситуація зі світлом в Україні

У липні ситуація зі світлом в Україні погіршилася через аномальну спеку, оскільки збільшилося споживання електроенергії. Цьому передували масштабні обстріли російськими окупантами української енергетики.

Останніми днями ситуація покращилася. В Україні поки не запроваджують відключень світла. При цьому енергетики не виключають, що ситуація знову може змінитися. У Міненерго кажуть, що поки рано робити прогнози щодо повернення до графіків відключень світла.

Про те, чи зможе Україна до холодів бути з мінімальними відключеннями світла - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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