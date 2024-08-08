"Чорна зима". Українців попередили про ворожі ІПСО щодо ситуації зі світлом
Російська пропаганда планує інформаційну кампанію "Чорна зима" щодо ситуації зі світлом в Україні. Громадян попередили про ворожі ІПСО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.
Центр протидії дезінформації попереджає про посилення ІПСО щодо ситуації в енергетичній сфері.
Як зазначається, Росія хоче спровокувати паніку, дискредитувати керівництво країни та сформувати протестні настрої серед українців.
Роспропаганда у рамках інформкампанії "Чорна зима" може поширювати наративи:
- "катастрофа в енергетичній і комунальній сферах";
- "змова" влади та великого бізнесу;
- байдужість до громадян та поширення протестних настроїв.
Міненерго наголошує, що саме дії росіян призвели до погіршення ситуації зі світлом, наразі енергетики роблять все можливі для стабілізації ситуації.
Наразі в Україні триває наймасштабніша в історії ремонтна кампанія в енергетичній галузі. Уряд запровадив низку програм для стимулювання розвитку та розбудови розподіленої генерації, щоб підвищити енергетичну незалежність споживачів та зміцнити стійкість енергетичної системи.
Ситуація зі світлом в Україні
У липні ситуація зі світлом в Україні погіршилася через аномальну спеку, оскільки збільшилося споживання електроенергії. Цьому передували масштабні обстріли російськими окупантами української енергетики.
Останніми днями ситуація покращилася. В Україні поки не запроваджують відключень світла. При цьому енергетики не виключають, що ситуація знову може змінитися. У Міненерго кажуть, що поки рано робити прогнози щодо повернення до графіків відключень світла.
Про те, чи зможе Україна до холодів бути з мінімальними відключеннями світла - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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