"Чорна зима". Українців попередили про ворожі ІПСО щодо ситуації зі світлом

Російська пропаганда планує інформаційну кампанію "Чорна зима" щодо ситуації зі світлом в Україні. Громадян попередили про ворожі ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

Наразі в Україні триває наймасштабніша в історії ремонтна кампанія в енергетичній галузі. Уряд запровадив низку програм для стимулювання розвитку та розбудови розподіленої генерації, щоб підвищити енергетичну незалежність споживачів та зміцнити стійкість енергетичної системи.

Міненерго наголошує, що саме дії росіян призвели до погіршення ситуації зі світлом, наразі енергетики роблять все можливі для стабілізації ситуації.

Ситуація зі світлом в Україні

У липні ситуація зі світлом в Україні погіршилася через аномальну спеку, оскільки збільшилося споживання електроенергії. Цьому передували масштабні обстріли російськими окупантами української енергетики.

Останніми днями ситуація покращилася. В Україні поки не запроваджують відключень світла. При цьому енергетики не виключають, що ситуація знову може змінитися. У Міненерго кажуть, що поки рано робити прогнози щодо повернення до графіків відключень світла.

Про те, чи зможе Україна до холодів бути з мінімальними відключеннями світла - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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