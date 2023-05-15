Вночі росіяни вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області

Вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог застосував РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 15 травня, о 00:10 здійснено обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів він. Крім того: 14 травня о 18:28, 19:32, 20:53 ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади.

14 травня о 10:30, обстрілу зазнала Снігурівська громада. Влучання зафіксовано на околицях населеного пункту. Постраждалих немає. Як повідомлялося, на ранок 14 травня стало відомо, що російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області. Стався спалах житлового будинку, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.