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Вночі росіяни вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області

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Миколаїв, Понеділок 15 травня 2023 09:13
Вночі росіяни вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області Фото: окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області 15 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на понеділок, 15 травня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Ворог застосував РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 15 травня, о 00:10 здійснено обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів він.

Крім того:

  • 14 травня о 18:28, 19:32, 20:53 ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади.
  • 14 травня о 10:30, обстрілу зазнала Снігурівська громада. Влучання зафіксовано на околицях населеного пункту. Постраждалих немає.

Як повідомлялося, на ранок 14 травня стало відомо, що російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області. Стався спалах житлового будинку, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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