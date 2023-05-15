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Ночью россияне ударили по Очаковской общине Николаевской области

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Николаев, Понедельник 15 мая 2023 09:13
Ночью россияне ударили по Очаковской общине Николаевской области Фото: оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области 15 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Враг применил РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 15 мая, в 00:10 произведен обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.

Кроме того:

  • 14 мая в 18:28, 19:32, 20:53 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории Очаковской общины;
  • 14 мая в 10:30, обстрел был подвергнут Снигиревская община. Попадание зафиксировано в окрестностях населенного пункта. Пострадавших нет.

Как сообщалось, на утро 14 мая стало известно, что российские войска обстреляли Очаков Николаевской области. Произошло возгорание жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры.

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Николаевская область
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