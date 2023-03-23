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Ночью россияне обстреляли Краматорск: атаковали котельную и дома

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Донбасс, Четверг 23 марта 2023 10:08
Ночью россияне обстреляли Краматорск: атаковали котельную и дома Фото: российская армия ночью 23 марта обстреляла Краматорск Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на четверг, 23 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Российская армия атаковала жилые дома и котельную. Также из-за обстрела Авдеевки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне обстреляли Краматорск и окрестности города - повреждено по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы региона, два человека погибли в Авдеевке.

"Город понес авиаракетный удар - три ракеты попали на территорию АКХЗ", - добавил Кириленко.

Он уточнил, что всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 4 - в Святогорске, Бахмуте, Константиновке и Ивановском.

Напомним, что российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, во вторник, 21 марта, РФ атаковала Часов Яр.

После обстрела Часов Яра Донецкой области во вторник, 21 марта, два человека погибли, один человек получил ранения.

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Краматорск
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