Ночью россияне обстреляли Краматорск: атаковали котельную и дома

Ночью на четверг, 23 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Российская армия атаковала жилые дома и котельную. Также из-за обстрела Авдеевки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне обстреляли Краматорск и окрестности города - повреждено по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы региона, два человека погибли в Авдеевке.

"Город понес авиаракетный удар - три ракеты попали на территорию АКХЗ", - добавил Кириленко.

Он уточнил, что всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 4 - в Святогорске, Бахмуте, Константиновке и Ивановском.

Напомним, что российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В частности, во вторник, 21 марта, РФ атаковала Часов Яр.

После обстрела Часов Яра Донецкой области во вторник, 21 марта, два человека погибли, один человек получил ранения.