Російська армія обстріляла Часів Яр: є влучання в багатоповерхівку
Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Зокрема, у вівторок, 21 березня, РФ атакувала Часів Яр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Росіяни обстріляли місто Часів Яр. Частково зруйнований будинок. Терор міст продовжується. Єдиний вихід - перемога", - розповів він.
Як повідомлялось, за минулу добу російські окупанти продовжували обстрілювати міста Донецької області. Зокрема, під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.
Нагадаємо, будинки у Часовому Яру обстрілюються не вперше. Нагадаємо, 9 липня 2022 року окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. За підсумками рятувальної операції, яку закінчили через 5 днів, 14 липня, з-під завалів дістали тіла 48 осіб, серед них одна дитина та врятували 9 осіб.
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