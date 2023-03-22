Обстріл багатоповерхівки у Часовому Яру: 2 загиблих, 1 поранений

Після обстрілу Годин Яру Донецької області у вівторок, 21 березня, двоє людей загинули, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинуло 2 людини, 1 поранена", - розповів він. За словами Кириленка, ще 1 людина загинула у Бахмуті. "На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Красногорівці Мар’їнської громади", - додав очільник регіону. Загалом за даними Кириленка, всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донецької області та поранили ще 5 людей.