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Вночі росіяни обстріляли Херсон: двоє людей поранені

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Херсон, Неділя 30 квітня 2023 09:21
Вночі росіяни обстріляли Херсон: двоє людей поранені Фото: російські окупанти вночі обстріляли Херсон 30 квітня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі неділі, 30 квітня, російські окупанти обстріляли Херсон. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Після нічного обстрілу Херсона сьогодні двоє людей отримали легкі поранення, госпіталізація не знадобилася", - розповів він.

Соболевський звернувся з проханням під час обстрілів, триматися подалі від вікон.

Як повідомлялось, за минулу добу росіяни 27 разів обстріляли Херсон та область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Нагадаємо, 27 квітня російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.

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