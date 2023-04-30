Ночью россияне обстреляли Херсон: два человека ранены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

"После ночного обстрела Херсона сегодня два человека получили легкие ранения, госпитализация не понадобилась", - рассказал он.

Соболевский обратился с просьбой во время обстрелов, держаться дальше от окон.

Как сообщалось, за минувшие сутки россияне 27 раз обстреляли Херсон и область, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

Напомним, 27 апреля российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.