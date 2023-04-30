Обстріли Херсонської області: РФ за добу випустила майже 150 снарядів, є загиблий
За минулу добу росіяни 27 разів обстріляли Херсон та область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - розповів він.
За його даними, через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Як повідомлялось, у суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.
Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення.
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