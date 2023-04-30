Обстріли Херсонської області: РФ за добу випустила майже 150 снарядів, є загиблий

Фото: РФ за добу випустила майже 150 снарядів Херсонської області, є загиблий і поранений (ілюстрація/GettyImages)

За минулу добу росіяни 27 разів обстріляли Херсон та область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - розповів він. За його даними, через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.