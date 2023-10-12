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Вночі росіяни обстріляли Чорнобаївку: є загиблий

Фото: вночі росіяни обстріляли Чорнобаївку, є загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія в ніч на четвер, 12 жовтня, обстріляла Чорнобаївку Херсонської області. Є загиблий.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вночі окупанти обстріляли Чорнобаївку", - розповів він.

За словами голови ОВА, під удар потрапив житловий сектор.

"За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. Деталі нічого терору встановлюються", - додав Прокудін.

Обстріли Чорнобаївки

Після звільнення від окупантів Чорнобаївка постійно обстрілюється російськими військами.

Нагадаємо, що під час боїв за Херсон восени 2022 року українські військові постійно били по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян. Дійшло до того, що окупанти почали панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовлялись йти у наступ на цьому напрямі.

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ХерсонХерсонська областьЧернобаевка