Ночью россияне обстреляли Чернобаевку: есть погибший

"Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку", - рассказал он.

По словам главы ОВА, под удар попал жилищный сектор.

"По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Детали ничего террора устанавливаются", - добавил Прокудин.

Обстрелы Чернобаевки

После освобождения от оккупантов Чернобаевка постоянно обстреливается российскими войсками.

Напомним, что во время боев за Херсон осенью 2022 года украинские военные постоянно били по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян. Дошло до того, что оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление на этом направлении .