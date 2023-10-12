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Ночью россияне обстреляли Чернобаевку: есть погибший

Фото: ночью россияне обстреляли Чернобаевку, есть погибший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия в ночь на четверг, 12 октября, обстреляла Чернобаевку Херсонской области. Есть погибший.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку", - рассказал он.

По словам главы ОВА, под удар попал жилищный сектор.

"По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Детали ничего террора устанавливаются", - добавил Прокудин.

Обстрелы Чернобаевки

После освобождения от оккупантов Чернобаевка постоянно обстреливается российскими войсками.

Напомним, что во время боев за Херсон осенью 2022 года украинские военные постоянно били по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян. Дошло до того, что оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление на этом направлении .

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ХерсонХерсонская областьЧернобаевка