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Вночі Росія влучила по промисловому об’єкту в Тернопільській області

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОВА.

Для оперативної ліквідації наслідків пожежі були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.  Загиблих та травмованих немає, розповіли в ОВА.

Нагадаємо, у Києві 15 жовтня увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною були ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

У неділю вранці в Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків. У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

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ТернопільВійна Росії проти України