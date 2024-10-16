Вночі Росія влучила по промисловому об’єкту в Тернопільській області

Нагадаємо, у Києві 15 жовтня увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною були ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

У неділю вранці в Київській та Черкаській областях впали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього є пошкодження будинків. У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

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