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Ночью Россия попала по промышленному объекту в Тернопольской области

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Во время ночной атаки против Украины Россия нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области. Возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОВА.

Для оперативной ликвидации последствий пожара было привлечено 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет, рассказали в ОВА.

Напомним, в Киеве 15 октября вечером объявили воздушную тревогу . Причиной были враждебные дроны-камикадзе "Шахед".

В воскресенье утром в Киевской и Черкасской областях рухнули обломки сбитых российских дронов . В результате есть повреждения домов. В Киевской области за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Она длилась более 10 часов.

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ТернопольВойна России против Украины