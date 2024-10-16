Ночью Россия попала по промышленному объекту в Тернопольской области

Напомним, в Киеве 15 октября вечером объявили воздушную тревогу . Причиной были враждебные дроны-камикадзе "Шахед".

В воскресенье утром в Киевской и Черкасской областях рухнули обломки сбитых российских дронов . В результате есть повреждения домов. В Киевской области за ночь дважды объявляли воздушную тревогу. Она длилась более 10 часов.

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