Вночі Росія атакувала три енергооб'єкти, один із них - у Миколаївській області, - Шмигаль

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області", - пише прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що ворогу не вдалось досягти своїх цілей - енергосистема продовжує працювати в збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано.

Зокрема прем'єр розповів, про будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області. Також будується система розподіленої генерації.

"У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів", - додав він.

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (t.me/Denys_Smyhal)

Масований обстріл у ніч на 26 вересня

У ніч на 26 вересня терористи запустили проти України:

дві ракети невстановленого типу - із Бєлгородської області;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 - з акваторії Чорного моря;

8 ударних БпЛА типу "Shahed" із російських Приморсько-Ахтарську, Орелу та Курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

Загалом вдалось знищити: