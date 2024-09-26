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Ночью Россия атаковала три энергообъекта, один из них - в Николаевской области, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 26 сентября Россия прибегла к очередной массированной атаке на украинскую энергетику. Враг атаковал три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области", - пишет премьер-министр. 

Шмыгаль добавил, что врагу не удалось достичь своих целей - энергосистема продолжает работать в сбалансированном режиме, а отключений электроснабжения не запланировано.

В частности премьер рассказал о строительстве инженерной защиты на энергетических подстанциях в Николаевской области. Также строится система распределенной генерации.

"В Николаеве ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая. Это обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, 5 медицинских и 24 образовательных учреждений", - добавил он.

 

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)

Массированный обстрел в ночь на 26 сентября

 В ночь на 26 сентября террористы запустили против Украины

  • две ракеты неустановленного типа - из Белгородской области; 
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 - из акватории Черного моря;
  • 8 ударных БпЛА типа «Shahed» из российских Приморско-Ахтарска, Орла и Курска. 

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. 

В целом удалось уничтожить: 

  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 66 ударных БпЛА.

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