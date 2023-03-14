Вночі РФ здійснила авіаракетний удар по Авдіївці: одна з ракет поцілила в житловий квартал

"На Донецькому напрямку вночі відбувся авіаракетний удар по Авдіївці – три ракети поцілили на територію промислових підприємств, одна у житловий квартал", - розповів він.

За словами Кириленка, на ранок росіяни завдали ще одного авіаракетного удару – по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове - пошкоджено парк і будинок.

Як повідомлялось, у понеділок, 13 березня, російські військові зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Авдіївку і Костянтинівку у Донецькій області.

Зокрема, окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.

Крім того, 13 березня у Костянтинівці Донецької області, пролунали вибухи.