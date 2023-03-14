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Ночью РФ нанесла авиаракетный удар по Авдеевке: одна из ракет попала в жилой квартал

Фото: РФ снова обстреляла Авдеевку Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью во вторник, 14 марта, российские войска устроили авиаракетный удар по Авдеевке. По городу выпущено три ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Донецком направлении ночью произошел авиаракетный удар по Авдеевке - три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна в жилой квартал", - рассказал он.

По словам Кириленко, к утру россияне нанесли еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному Очеретинской общины. В течение дня под обстрел попало Курахово - поврежден парк и дом.

Как сообщалось, в понедельник, 13 марта, российские военные из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области.

В частности, оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Есть погибший человек.

Кроме того, 13 марта в Константиновке Донецкой области, раздались взрывы.

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АвдеевкаДонецкая область