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Окупанти ракетами накрили школу в Авдіївці, є загибла

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Донбас, Понеділок 13 березня 2023 14:48
Окупанти ракетами накрили школу в Авдіївці, є загибла Фото: окупанти обстріляли школу в Авдіївці 13 березня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 березня, російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - розповів він.

Як повідомлялось, 13 березня, російські окупанти вже тричі обстріляли Авдіївку. Також завдали авіаракетного удару по території АКХЗ.

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Авдіївка Донецька область
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