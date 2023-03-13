Окупанти ракетами накрили школу в Авдіївці, є загибла

У понеділок, 13 березня, російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївку Донецької області. Є загибла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка", - розповів він.

Як повідомлялось, 13 березня, російські окупанти вже тричі обстріляли Авдіївку. Також завдали авіаракетного удару по території АКХЗ.

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