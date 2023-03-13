У Костянтинівці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У понеділок, 13 березня, у Костянтинівці, що у Краматорському районі Донецької області, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що наразі у Донецькій області та низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Додамо, що офіційної інформації про ситуацію у Костянтинівці поки немає.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів росіян у Костянтинівці було поранено одну людину. Там також пошкоджено 12 приватних та 4 багатоповерхових будинків.

Окрім того, 11 березня рятувальники у Костянтинівці потрапили під обстріл під час ліквідації наслідків ворожої атаки.

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