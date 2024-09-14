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Вночі РФ запустила понад 70 "Шахедів" по всій Україні, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 14 вересня окупанти атакували Україну дронами. РФ запустила понад 70 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Цієї ночі ворог запустив понад 70 "Шахедів" по всій Україні. Завдяки силам наших оборонців більшість збито", - написав він.

Зеленський подякував  воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", - констатував він.

Атака РФ по Україні

Близько 1:40 у Києві та частині регіонів України було оголошено тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе.

Пізніше, близько 2:30, повідомлялося про падіння уламків дронів в Оболонському районі Києва. При цьому робота ППО на підступах до Києва тривала. Пізніше у Києві лунали вибухи. ППО працювала і на півдні, в Одесі лунали вибухи.

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