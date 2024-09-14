Вночі РФ запустила понад 70 "Шахедів" по всій Україні, - Зеленський

Атака РФ по Україні

Близько 1:40 у Києві та частині регіонів України було оголошено тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе.

Пізніше, близько 2:30, повідомлялося про падіння уламків дронів в Оболонському районі Києва. При цьому робота ППО на підступах до Києва тривала. Пізніше у Києві лунали вибухи. ППО працювала і на півдні, в Одесі лунали вибухи.

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