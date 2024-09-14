Ночью РФ запустила больше 70 "Шахедов" по всей Украине, - Зеленский

Атака РФ по Украине

Около 1:40 в Киеве и части регионов Украины была объявлена тревога из-за угрозы российских дронов-камикадзе.

Позже, около 2:30, сообщалось о падении обломков дронов в Оболонском районе Киева. При этом работа ПВО на подступах к Киеву продолжалась. Позже в Киеве гремели взрывы. ПВО работала и на юге, в Одессе гремели взрывы.

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