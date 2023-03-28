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Вночі РФ обстріляла Краматорськ: атаковано підприємство, школа, дитсадок

Фото: російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 28 березня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у вівторок, 28 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував підприємство, дитсадок та школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ - пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв", - написав він.

Крім того, мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного удару по місту: пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства.

27 березня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Слов'янську загинули дві людини. Кількість постраждалих, за останніми даними, зросла до 36 осіб.

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Краматорськ