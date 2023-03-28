Ночью РФ обстреляла Краматорск: атаковано предприятие, школа, детсад

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кроме того, мэр Краматорска Александр Гончаренко показал последствия ночного ракетного удара по городу: повреждены школа, детский сад, 6 частных домов и здание предприятия.

"Поздно вечером ракетный удар потерпел Краматорск - поврежден детсад, школу и здание предприятия, без жертв", - написал он.

Как сообщалось, 27 марта российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Позже стало известно, что в результате удара по Славянску погибли два человека. Количество пострадавших по последним данным возросло до 36 человек.

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