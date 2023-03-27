Ранковий обстріл Слов'янська: стало відомо про ще одного загиблого
Згідно з оновленими даними, кількість загиблих внаслідок удару по Слов'янську зросла до двох.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Як пише Кириленко, також вже відомо про 29 поранених осіб.
"Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено 6 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхові будинки та 15 автомобілів", - пише Офіс генерального прокурора.
На місці подій працюють рятувальники та правоохоронці. Розбір завалів продовжується.
Фото: ранковий обстріл Слов'янська (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.
Також росіяни завдали удар двома ракетами С300 по Дружківці, внаслідок чого було практично повністю зруйновано дитячий будинок.
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