ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ранковий обстріл Слов'янська: стало відомо про ще одного загиблого

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 13:52
Ранковий обстріл Слов'янська: стало відомо про ще одного загиблого Фото: ранковий обстріл Слов'янська (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з оновленими даними, кількість загиблих внаслідок удару по Слов'янську зросла до двох.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як пише Кириленко, також вже відомо про 29 поранених осіб.

"Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено 6 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхові будинки та 15 автомобілів", - пише Офіс генерального прокурора.

На місці подій працюють рятувальники та правоохоронці. Розбір завалів продовжується.

Фото: ранковий обстріл Слов'янська (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.

Також росіяни завдали удар двома ракетами С300 по Дружківці, внаслідок чого було практично повністю зруйновано дитячий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає