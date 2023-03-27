Ранковий обстріл Слов'янська: стало відомо про ще одного загиблого

Згідно з оновленими даними, кількість загиблих внаслідок удару по Слов'янську зросла до двох.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

На місці подій працюють рятувальники та правоохоронці. Розбір завалів продовжується.

"Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено 6 приватних домоволодінь, 3 багатоповерхові будинки та 15 автомобілів", - пише Офіс генерального прокурора.

Як пише Кириленко, також вже відомо про 29 поранених осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.

Також росіяни завдали удар двома ракетами С300 по Дружківці, внаслідок чого було практично повністю зруйновано дитячий будинок.

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