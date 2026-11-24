"Минулої ночі росіяни зосередились на ударах по Житомирщині - по інфраструктурі розподілу та передачі електрики. Захист спрацював. Були доповіді по ситуації на Дніпровщині - в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах", - зазначив глава держави.

Президент визнав, що ситуація з електрикою є складною, але для відновлення залучені необхідні сили. Він також наголосив на важливості прискорення роботи.

Зеленський додав, що разом із головнокомандувачем ЗСУ оновив потреби у Запоріжжі для захисту від російських ударів.

"Міністр енергетики України доповів про реалізацію тих кроків, про які ми домовились для збільшення генерації електрики та більш оперативних строків відновлення енергооб’єктів після російських ударів", - йдеться у заяві президента.