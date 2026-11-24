"Прошлой ночью россияне сосредоточились на ударах по Житомирщине - по инфраструктуре распределения и передачи электричества. Защита сработала. Были доклады по ситуации на Днепровщине - в Днепре, Кривом Роге, Павлограде и других городах и громадах", - отметил глава государства.

Президент признал, что ситуация с электричеством является сложной, но для восстановления привлечены необходимые силы. Он также отметил важность ускорения работы.

Зеленский добавил, что вместе с главнокомандующим ВСУ обновил потребности в Запорожье для защиты от российских ударов.

"Министр энергетики Украины доложил о реализации тех шагов, о которых мы договорились по увеличению генерации электричества и более оперативных сроков восстановления энергообъектов после российских ударов", - говорится в заявлении президента.