Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 22 серпня ворог вкотре атакував дронами Чугуївську громаду, що в Харківській області. Мішенню стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ПАР розслідують вербування жінок для виробництва "Шахедів" на території Росії. Активність було зафіксовано в Південній Африці, яка входить до блоку БРІКС. Одним з основних рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють військові дрони.

За даними дослідницьких організацій, зокрема Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS), жінок обманюють, відправляючи працювати на складання дронів-камікадзе "Шахед". Жінки вважаються більш надійними для такого виду праці