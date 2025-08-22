Войска РФ ночью атаковали Украину полусотней дронов, есть попадания

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую общину, что в Харьковской области. Мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ЮАР расследуют вербовку женщин для производства "Шахедов" на территории России. Активность была зафиксирована в Южной Африке, которая входит в блок БРИКС. Одним из основных рекрутеров выступает особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят военные дроны.

По данным исследовательских организаций, в частности Института науки и международной безопасности (ISIS), женщин обманывают, отправляя работать на сборку дронов-камикадзе "Шахед". Женщины считаются более надежными для такого вида труда