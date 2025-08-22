ua en ru
Войска РФ ночью атаковали Украину полусотней дронов, есть попадания

Украина, Пятница 22 августа 2025 10:15
UA EN RU
Фото: РФ ночью атаковала более полусотней дронов, есть 9 попаданий (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия атаковала Украину более полусотней "Шахедов" и дронов-имитаторов. ПВО уничтожила большинство, но девять беспилотников ударили в четырех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 22 августа российские войска осуществили массированный удар дронами по Украине. С 22:30 21 августа враг запустил 55 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных моделей.

Украинские защитники сбили или подавили 46 вражеских беспилотников. Больше всего уничтоженных дронов зафиксировано на севере и востоке страны.

В то же время девять беспилотников попали в четырех регионах Украины. Информация о последствиях и масштабах разрушений уточняется.

Запуски вражеских дронов осуществлялись с нескольких направлений:

  • Шаталово
  • Курск
  • Миллерово
  • Приморско-Ахтарск
  • Гвардейское (во временно оккупированном Крыму).

Атаку отражали силы противовоздушной обороны: зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую общину, что в Харьковской области. Мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ЮАР расследуют вербовку женщин для производства "Шахедов" на территории России. Активность была зафиксирована в Южной Африке, которая входит в блок БРИКС. Одним из основных рекрутеров выступает особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят военные дроны.

По данным исследовательских организаций, в частности Института науки и международной безопасности (ISIS), женщин обманывают, отправляя работать на сборку дронов-камикадзе "Шахед". Женщины считаются более надежными для такого вида труда

