Войска РФ ночью атаковали Украину полусотней дронов, есть попадания

Россия атаковала Украину более полусотней "Шахедов" и дронов-имитаторов. ПВО уничтожила большинство, но девять беспилотников ударили в четырех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

В то же время девять беспилотников попали в четырех регионах Украины. Информация о последствиях и масштабах разрушений уточняется.

Украинские защитники сбили или подавили 46 вражеских беспилотников . Больше всего уничтоженных дронов зафиксировано на севере и востоке страны.

В ночь на 22 августа российские войска осуществили массированный удар дронами по Украине. С 22:30 21 августа враг запустил 55 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных моделей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 22 августа враг в очередной раз атаковал дронами Чугуевскую общину, что в Харьковской области. Мишенью стало неработающее промышленное предприятие. Повреждены пустые складские здания. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в ЮАР расследуют вербовку женщин для производства "Шахедов" на территории России. Активность была зафиксирована в Южной Африке, которая входит в блок БРИКС. Одним из основных рекрутеров выступает особая экономическая зона Алабуга в Татарстане, где производят военные дроны.

По данным исследовательских организаций, в частности Института науки и международной безопасности (ISIS), женщин обманывают, отправляя работать на сборку дронов-камикадзе "Шахед". Женщины считаются более надежными для такого вида труда