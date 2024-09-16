Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"

За даними КМВА, ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт «Shahed». Але на відміну від останніх атак, ця була масована, зазначили в адміністрації.

Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 2 години ночі. На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці "майже два десятки" БПЛА ворога.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.