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Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 16 вересня сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки російських БПЛА. Попередньо, в столиці – без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними КМВА, ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт «Shahed». Але на відміну від останніх атак, ця була масована, зазначили в адміністрації.

Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 2 години ночі.  На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами.

Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці "майже два десятки" БПЛА ворога.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

 

Як повідомлялося, вночі у Києві, Київській області та низці інших областей було оголошено тривогу через атаку ударних БПЛА. У Києві і області працювали сили ППО, лунали вибухи. Також вибухи лунали у Хмельницькій області.

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КиївВійна Росії проти України