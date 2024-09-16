Вночі ППО знищила навколо Києва майже 20 "Шахедів"

В ніч проти 16 вересня сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки російських БПЛА. Попередньо, в столиці – без постраждалих та руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
За даними КМВА, ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт «Shahed». Але на відміну від останніх атак, ця була масована, зазначили в адміністрації.
Повітряна тривога в столиці тривала близько 3,5 годин приблизно з 2 години ночі. На Київ російські безпілотники рухалися з різних напрямків і різними групами.
Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці "майже два десятки" БПЛА ворога.
За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.
Як повідомлялося, вночі у Києві, Київській області та низці інших областей було оголошено тривогу через атаку ударних БПЛА. У Києві і області працювали сили ППО, лунали вибухи. Також вибухи лунали у Хмельницькій області.
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