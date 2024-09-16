Ночью ПВО уничтожила вокруг Киева почти 20 "Шахедов"

По данным КГВА, враг снова применил ударные БПЛА, вероятно типа Shahed. Но в отличие от последних атак эта была массированная, отметили в администрации.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 3,5 часов примерно с 2 часов ночи. На Киев российские беспилотники двигались с разных направлений и разными группами.

Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БПЛА врага.

По предварительным данным, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.