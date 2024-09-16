RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью ПВО уничтожила вокруг Киева почти 20 "Шахедов"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 16 сентября силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг Киева почти два десятка российских БПЛА. Предварительно в столице – без пострадавших и разрушений.

По данным КГВА, враг снова применил ударные БПЛА, вероятно типа Shahed. Но в отличие от последних атак эта была массированная, отметили в администрации.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 3,5 часов примерно с 2 часов ночи. На Киев российские беспилотники двигались с разных направлений и разными группами.

Силы и средства противовоздушной обороны поразили в воздушном пространстве вокруг столицы почти два десятка БПЛА врага.

По предварительным данным, в Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.

 

Как сообщалось, ночью в Киеве, Киевской области и ряде других областей была объявлена тревога из-за атаки ударных БПЛА. В Киеве и области работали силы ПВО, раздавались взрывы. Также взрывы звучали в Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины