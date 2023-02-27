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Вночі окупанти щільно били по Херсону, зараз в місті чутно вибухи: є жертва

Фото: вночі окупанти щільно били по Херсону, зараз в місті чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти щільно били по Херсону. Наразі в місті знову чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Орки вночі щільно працювали Херсоном. З ранку також чути вибухи", - розповів він.

За його словами, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Як повідомлялось, російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Через ворожу атаку, зокрема, був пошкоджений дитсадок.

Також окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Крім цього, росіяни вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

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Херсонвибухи