Ночью оккупанты плотно били по Херсону, сейчас в городе слышны взрывы: есть жертва

В ночь на понедельник, 27 февраля, российские оккупанты плотно били по Херсону. В городе снова слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского
"Орки ночью плотно работали по Херсону. С утра также слышны взрывы", - рассказал он.
По его словам, за последние сутки в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.
Как сообщалось, российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Из-за вражеской атаки, в частности, был поврежден детсад.
Также оккупанты ночью 27 февраля дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Кроме этого, россияне ночью пытались атаковать Киев "Шахедами". В воздушном пространстве вокруг столицы украинские силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе.
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