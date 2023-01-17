Вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську: що відомо
Фото: вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Уночі російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав двох ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Гончаренка.
"Вночі окупант завдав двох ракетних ударів по промисловій зоні Краматорська", - розповів він.
За даними Гончаренка, на щастя, обійшлося без жертв.
Обстріли України 16 січня
Російські окупанти минулої доби:
- обстріляли три населені пункти в Донецькій області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів.
- 16 січня збільшили кількість обстрілів Запорізької області до 130. Десятки будинків пошкоджено.
- обстріляли територію Херсонської області 102 рази.
- вдарили артилерією по населеному пункту Очаківської громади Миколаївської області. Є загиблий.
- кілька разів атакували Харківську область. Під обстріл потрапили Куп'янський та Чугуївський райони.
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