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Вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську: що відомо

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Краматорськ, Вівторок 17 січня 2023 10:15
Вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську: що відомо Фото: вночі окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Уночі російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав двох ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Гончаренка.

"Вночі окупант завдав двох ракетних ударів по промисловій зоні Краматорська", - розповів він.

За даними Гончаренка, на щастя, обійшлося без жертв.

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