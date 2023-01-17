ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківській ОВА показали наслідки вчорашніх обстрілів Куп'янська та Вовчанська

Новость на русском →
Харківська область, Вівторок 17 січня 2023 09:12
У Харківській ОВА показали наслідки вчорашніх обстрілів Куп'янська та Вовчанська Фото: окупанти вчора обстріляли Куп'янський та Чугуївський райони Харківської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби кілька разів атакували Харківську область. Під обстріл потрапили Куп'янський та Чугуївський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Так, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено два п'ятиповерхові багатоквартирні будинки, а також сім приватних домоволодінь. Внаслідок чого поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, також пошкоджено сім приватних будинків. Крім того, три приватні будинки та об'єкт цивільної промисловості пошкоджено у смт Біла Криниця Вовчанської громади.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 16 січня (t.me/synegubov)

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські загарбники знову завдали удару по Харківській області. Внаслідок обстрілів у Куп'янську пошкоджено будинки та поранено двох мирних жителів. Крім того, під удар потрапив Вовчанськ, де окупанти пошкодили навчальний заклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ