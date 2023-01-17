Російська армія обстріляла Очаківську громаду: одна людина загинула

У понеділок, 16 січня, пізно ввечері, російські окупанти вдарили артилерією по населеному пункту Очаківської громади. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула", - розповів він. За даними Кіма, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки. "У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав очільник регіону..