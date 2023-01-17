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Ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску: что известно

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Краматорск, Вторник 17 января 2023 10:15
Ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску: что известно Фото: ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес два ракетных удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Гончаренко.

"Ночью оккупант нанес два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска", - рассказал он.

По данным Гончаренко, к счастью, обошлось без жертв.

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