Ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску: что известно
Фото: ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Ночью российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес два ракетных удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Гончаренко.
"Ночью оккупант нанес два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска", - рассказал он.
По данным Гончаренко, к счастью, обошлось без жертв.
Обстрелы Украины 16 января
Российские оккупанты за прошедшие сутки:
- обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. В результате атак погибли двое мирных жителей.
- 16 января увеличили количество обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.
- обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.
- ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины Николаевской области. Есть погибший.
- несколько раз атаковали Харьковскую область. Под обстрелы попали Купянский и Чугуевский районы.
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