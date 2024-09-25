Вночі окупанти атакували Одеську область ракетами: в ОВА розповіли про наслідки

Атака РФ по Україні

Близько 00:00 у частині регіонів України було оголошено тривогу. В Одесі лунали вибухи, повідомлялося про ракетну атаку російських військ.

Додамо, що Росія в ніч проти 25 вересня влаштувала новий комбінований удар по Україні. Зокрема, Одеську область окупанти атакували чотирма ракетами Х-59/69.

Також під час атаки було використано 32 дрони та чотири ракети, якими загарбники обстріляли Харківську область. ППО збила 28 "Шахедів" та чотири ракети Х-59/69.

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