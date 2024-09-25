У нічній атаці Росія задіяла 8 ракет і 32 дрони: скільки з них збила ППО

У ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одеську область – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ .

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Нагадаємо, ввечері, 24 вересня, російські загарбники вкотре завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки знищено будинки, шестеро людей постраждали.

В Одесі також під час ракетної атаки з боку Росії пролунали вибухи. Звуки вибухів лунали й у Харкові.

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