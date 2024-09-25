Ночью оккупанты атаковали Одесскую область ракетами: в ОВА рассказали о последствиях

Атака РФ по Украине

Около 00:00 в части регионов Украины была объявлена тревога. В Одессе гремели взрывы, сообщалось о ракетной атаке российских войск.

Добавим, что Россия в ночь на 25 сентября устроила новый комбинированный удар по Украине. В частности, Одесскую область оккупанты атаковали четырьмя ракетами Х-59/69.

Также во время атаки были использованы 32 дрона и четыре ракеты, которыми захватчики обстреляли Харьковскую область. ПВО сбила 28 "Шахедов" и четыре ракеты Х-59/69.

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