ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі окупанти атакували південь, вишукуючи нові маршрути для дронів, - Гуменюк

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 26 травня 2023 13:38
Вночі окупанти атакували південь, вишукуючи нові маршрути для дронів, - Гуменюк Фото: у ЗСУ розповіли про цілі РФ під час нічної атаки 26 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по України вночі 26 травня, російські військові завдали удару і по півдню. Тут ворог намагався вишукувати нові маршрути для ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

Так, ворог намагався розсердити увагу протиповітряної оборони і атакував з різних напрямків.

"Цього разу на південному напрямку ворог, навчений ефективною роботою нашої ППО, вишукував знов нові маршрути для баражуючих снарядів (дронів-камікадзе, - ред.)", - розповіла вона.

Маршрут був наступний: окупанти заводили їх через тимчасово окуповану Херсонську область. І вже над Миколаївською областю два дрони були знищені силами ППО.

Чому ворог б'є з використанням балістики?

Гуменюк зазначила, що російські війська намагаються вдарити із використанням балістики і "будуть продовжувати скоріш за все цю тактику". Таким чином ворог хоче дійсно дізнатися, як працюють сили ППО та їх потужність.

"Саме тому ми цього і добивалися, щоб ні в якому разі не сповіщалося про роботу ППО і не повідомлялося у візуальному контексті про неї", - зазначила спікер.

Чому РФ використовує різне озброєння?

Ворог діє таким чином, щоб навіть ті системи ППО, які сьогодні працюють досить результативно, не могли працювати в такому режимі ефективності і були виявлені.

"Вороги намагаються використовувати хвилеподібні атаки саме для того, щоб побачити, звідки був захист і куди вдарити потім", - резюмувала Гуменюк.

Атака України 26 травня

Окупанти вночі знову масовано атакували територію України, випустивши 17 ракет та 31 дрон. Атака тривала 7 годин - із 22.00 четверга, 25 травня до 5.00 п'ятниці, 26 травня. Сили ППО України змогли збити 10 ракет та 23 БПЛА. Відомо, що під час атаки постраждали Київ, Дніпро та область. Раніше РБК-Україна детальніше писало про наслідки цієї нічної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром