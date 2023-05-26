Вночі окупанти атакували південь, вишукуючи нові маршрути для дронів, - Гуменюк

Під час масованої атаки по України вночі 26 травня, російські військові завдали удару і по півдню. Тут ворог намагався вишукувати нові маршрути для ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

Так, ворог намагався розсердити увагу протиповітряної оборони і атакував з різних напрямків.

"Цього разу на південному напрямку ворог, навчений ефективною роботою нашої ППО, вишукував знов нові маршрути для баражуючих снарядів (дронів-камікадзе, - ред.)", - розповіла вона.

Маршрут був наступний: окупанти заводили їх через тимчасово окуповану Херсонську область. І вже над Миколаївською областю два дрони були знищені силами ППО.

Чому ворог б'є з використанням балістики?

Гуменюк зазначила, що російські війська намагаються вдарити із використанням балістики і "будуть продовжувати скоріш за все цю тактику". Таким чином ворог хоче дійсно дізнатися, як працюють сили ППО та їх потужність.

"Саме тому ми цього і добивалися, щоб ні в якому разі не сповіщалося про роботу ППО і не повідомлялося у візуальному контексті про неї", - зазначила спікер.

Чому РФ використовує різне озброєння?

Ворог діє таким чином, щоб навіть ті системи ППО, які сьогодні працюють досить результативно, не могли працювати в такому режимі ефективності і були виявлені.

"Вороги намагаються використовувати хвилеподібні атаки саме для того, щоб побачити, звідки був захист і куди вдарити потім", - резюмувала Гуменюк.

Атака України 26 травня

Окупанти вночі знову масовано атакували територію України, випустивши 17 ракет та 31 дрон. Атака тривала 7 годин - із 22.00 четверга, 25 травня до 5.00 п'ятниці, 26 травня. Сили ППО України змогли збити 10 ракет та 23 БПЛА. Відомо, що під час атаки постраждали Київ, Дніпро та область. Раніше РБК-Україна детальніше писало про наслідки цієї нічної атаки.