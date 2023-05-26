Ночью оккупанты атаковали юг, выискивая новые маршруты для дронов, - Гуменюк

Во время массированной атаки по Украине ночью 26 мая, российские военные нанесли удар и по югу. Здесь враг пытался выискивать новые маршруты для вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

Так, враг пытался рассредоточить внимание противовоздушной обороны и атаковал по разным направлениям.

"В этот раз на южном направлении враг, обученный эффективной работой нашей ПВО, выискивал вновь новые маршруты для барражирующих снарядов (дронов-камикадзе, - ред.)", - рассказала она.

Маршрут был следующий: оккупанты заводили их через временно оккупированную Херсонскую область. И уже над Николаевской областью два дрона были уничтожены силами ПВО.

Почему враг бьет с использованием баллистики?

Гуменюк отметила, что российские войска пытаются ударить с использованием баллистики и "будут продолжать скорее эту тактику". Таким образом, враг хочет действительно узнать, как работают силы ПВО и их мощность.

"Именно поэтому мы этого и добивались, чтобы ни в коем случае не извещалось о работе ПВО и не сообщалось в визуальном контексте о ней", - отметила спикер.

Почему РФ использует разное вооружение?

Враг действует таким образом, чтобы даже те системы ПВО, которые сегодня работают достаточно результативно, не могли работать в таком режиме эффективности и были обнаружены.

"Враги пытаются использовать волнообразные атаки именно для того, чтобы увидеть, откуда была защита и куда ударить потом", - резюмировала Гуменюк.

Атака Украины 26 мая

Оккупанты ночью снова массировано атаковали территорию Украины, выпустив 17 ракет и 31 дрон. Атака длилась 7 часов - с 22.00 четверга, 25 мая до 5.00 пятницы, 26 мая. Силы ПВО Украины смогли сбить 10 ракет и 23 БПЛА. Известно, что во время атаки пострадал Киев, Днепр и область. Ранее РБК-Украина более детально писало о последствиях этой ночной атаки.