UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вночі можливі грози, вдень повітря місцями прогріється до +26: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 27 квітня, вночі у більшості центральних й низці інших областей очікуватимуться дощі й місцями грози.

"Мінлива хмарність. Вночі у більшості центральних, Чернігівській, Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози, у східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі, на решті території, вдень в Україні без опадів", - пише Український гідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с..

Температура:

  • на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +16 до +19 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +15 до +18 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +20 до +24 вдень;
  • на сході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +22 до +26 вдень.

Фото: погода на 27 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі по області місцями невеликий короткочасний дощ , вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в Київській області вночі очікуватиметься від +5 до +10, а вдень від +15 до +20. У Києві вночі від +6 до +8, а вдень від +16 до +18.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що погода цього тижня ймовірно не буде теплішою, ніж минулого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода