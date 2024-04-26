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Ночью возможны грозы, днем воздух местами прогреется до +26: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 27 апреля, ночью в большинстве центральных и ряде других областей будут ожидаться дожди и местами грозы.

"Переменная облачность. Ночью в большинстве центральных, Черниговской, Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, в восточных и Запорожской областях местами небольшие дожди, на остальной территории, днем в Украине без осадков", - пишет Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +3 до +5 ночью и от +16 до +19 днем;
  • на севере будет колебаться от +6 до +10 ночью и от +15 до +18 днем;
  • на юге будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +20 до +24 днем;
  • на востоке будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +22 до +26 днем.

Фото: погода на 27 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Ночью по области местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в Киевской области ночью ожидается от +5 до +10, а днем от +15 до +20. В Киеве ночью от +6 до +8, а днем от +16 до +18.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что погода на этой неделе вероятно не будет теплее, чем на прошлой.

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Погода