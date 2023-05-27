Вночі над Миколаївською областю збили два ворожі "Шахеди"

Чиновник надав дані районних військових адміністрацій та оперативного командування "Південь" про російські обстріли в регіоні минулої доби, станом на ранок 27 травня.

"Вночі, 26 травня, о 22:53 і 23:06 силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА "Shahed-131/136", - розповів він.

Крім того, у Миколаївському районі вчора о 12:52 війська РФ завдавали артилерійських ударів по Очакову. На щастя, внаслідок атак противника постраждалих немає.

Також у п'ятницю о 15.02 під ворожими обстрілами була акваторія Очаківської громади. Теж без постраждалих.

Вчорашня масована атака по Україні

Російські окупанти вчора вночі, 26 травня, влаштували масований обстріл України з використанням дроном-камікадзе та ракет. Сигнали про повітряну тривогу лунали у всіх областях.

Усі ворожі цілі, що летіли на Київ, були збиті ППО ЗСУ. Водночас у Дніпрі були "прильоти", де внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будинки, підприємство транспорту, поліклініка та ветклініка, і станом на ранок 27 травня відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.

У Харківській області тоді через атаку противника по місту Мерефа було пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа, а в Ізюмі постраждала будівля навчального закладу та гараж із сільгосптехнікою, сталися пожежі.

Щодо Миколаївської області, то російські загарбники вчора атакували Очаківську та Первомайську громади, причому по останній окупанти вдарили вперше за досить довгий час. На щастя, тоді ніхто не постраждав.