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Ночью над Николаевской областью сбили два вражеских "Шахеда"

Фото: ПВО ВСУ сбили вражеские дроны над Николаевской областью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Над Николаевской областью минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два вражеских ударных дрона типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Чиновник предоставил данные районных военных администраций и оперативного командования "Юг" о российских обстрелах в регионе за минувшие сутки, по состоянию на утро 27 мая.

"Ночью, 26 мая, в 22:53 и 23:06 силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два вражеских ударных БПЛА "Shahed-131/136", - рассказал он.

Кроме того, в Николаевском районе вчера в 12:52 войска РФ наносили артиллерийские удары по Очакову. К счастью, в результате атак противника пострадавших нет.

Также в пятницу в 15:02 под вражескими обстрелами была акватория Очаковской общины. Тоже без пострадавших.

Новость дополняется...

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Николаевская областьатака дроновВойна России против УкраиныВиталий Ким