ua ru
Сб, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих знову виросла

Новость на русском →
Субота 27 травня 2023 07:43
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих знову виросла Фото: в Дніпрі внаслідок вибуху постраждало 32 людини (t.me/dnipropetrovskaODAs)
Автор: Антон Малиновський

Кількість постраждалих внаслідок рсоійського ракетного удару по Дніпру 26 травня зросла до 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На місці трагедії всю ніч працювали рятувальники, наразі розібрано близько 90% завалів. Станом на ранок 27 травня відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.

"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі", - написав він.

Ракетний удар по Дніпру

У п'ятницю, 26 травня, росіяни завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі. На місці виникла пожежа, пошкоджень також зазнали сусідні будівлі та автомобілі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що такі дії РФ - це один з її інструментів впливу на хід війни.

"Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший - це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий - це завдавати таких психологічних ударів", - сказав він.

Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Смертельна ДТП у Києві: судді повідомили про підозру
Смертельна ДТП у Києві: судді повідомили про підозру
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром